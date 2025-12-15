MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Weihnachtsmann ist in Gersdorf traditionell mit Wichtel-Verstärkung unterwegs.
Der Weihnachtsmann ist in Gersdorf traditionell mit Wichtel-Verstärkung unterwegs. Bild: Markus Pfeifer
Der Weihnachtsmann ist in Gersdorf traditionell mit Wichtel-Verstärkung unterwegs.
Der Weihnachtsmann ist in Gersdorf traditionell mit Wichtel-Verstärkung unterwegs. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtsmann, Wichtel und Wildschwein: So wurde das Pyramidenfest in Gersdorf gefeiert
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Traditionsfest an der Gersdorfer Hessenmühle war auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. Ein neues Speisenangebot kam gut an. Nun wird überlegt, das Fest zu verlängern.

Statt Weihnachtsmarkt gibt es in Gersdorf traditionell das Pyramidenfest. Doch die Bezeichnung ist vermutlich der einzige Unterschied. Denn in der Hessenmühle, auf dem Parkplatz und in der Schule gab es den typischen vorweihnachtlichen Trubel. Besuch vom Weihnachtsmann durfte da nicht fehlen. Er hatte sogar sieben Wichtel als Verstärkung dabei....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
10.12.2025
2 min.
Von Turmbläsern bis Modellbahn: Gersdorf feiert Pyramidenfest
Winterzauber beim Pyramidenfest: Das wird dieses Jahr wohl nicht klappen.
Rund um den Parkplatz am Volkspark steigt am Sonntag das traditionelle Pyramidenfest. Das Programm reicht von Blasmusik bis zu besonderen Angeboten von Vereinen, Schulen und Kirche.
Cristina Zehrfeld
06.11.2025
1 min.
Grafikbörse in Gersdorf: Gegenwartskunst direkt vom Künstler
Tilmann Röhner (2. v.l.) beteiligt sich wieder an der Grafikbörse in der Hessenmühle.
Die Werke regionaler Künstler werden am Sonntag bei der traditionellen Grafikbörse in der Hessenmühle angeboten.
Cristina Zehrfeld
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
Mehr Artikel