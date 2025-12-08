Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Caroline Illing, Thomas Bauer und Marcel Irmscher verkauften bei den „Ridin´Crocs“ Glühwein.
Caroline Illing, Thomas Bauer und Marcel Irmscher verkauften bei den „Ridin´Crocs“ Glühwein. Bild: Markus Pfeifer
Caroline Illing, Thomas Bauer und Marcel Irmscher verkauften bei den „Ridin´Crocs“ Glühwein.
Caroline Illing, Thomas Bauer und Marcel Irmscher verkauften bei den „Ridin´Crocs“ Glühwein. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtsmarkt in Oberlungwitz: Große Vielfalt nicht nur beim Glühwein
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der besonders günstige Glühwein, teils sogar in Tassen aus Zwickau, ist schon länger eine Besonderheit des Oberlungwitzer Weihnachtsmarktes. Nun kamen auch noch leckere Neuerungen dazu.

Während anderswo auf Weihnachtsmärkten der Glühweinpreis meist einheitlich ist, gibt es in Oberlungwitz einen Sonderweg: Es gibt nur einen Mindestpreis, der bei 2,50 Euro liegt. Dafür war das süße Heißgetränk am Wochenende an mehreren Ständen zu haben, unter anderem beim Feuerwehrverein oder dem EC-Jugendkreis. „Da bleibt schon auch was...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Pyramide, Ausstellungen und „Lebendiger Adventskalender“: Oberlungwitz hat bis Weihnachten volles Programm
Die Oberlungwitzer Pyramide lockte bei ihrer Vorstellung letztes Jahr viele Besucher an.
Über Langeweile muss in Oberlungwitz niemand klagen, denn zusätzlich zu bekannten Veranstaltungen gibt es neue Ideen und überraschende Mitwirkende.
Markus Pfeifer
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
15:08 Uhr
3 min.
Oberlungwitz ist voll im Weihnachtsmodus und geht beim Glühweinpreis besondere Wege
In Oberlungwitz wird der Weihnachtsmarkt am Wochenende wieder den Festplatz füllen.
Der „Lebendige Adventskalender“ kommt in der Strumpfstadt gut an. Mit dem Weihnachtsmarkt geht es nun weiter. Glühwein gibt es zu ganz unterschiedlichen Preisen.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel