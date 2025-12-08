Weihnachtsmarkt in Oberlungwitz: Große Vielfalt nicht nur beim Glühwein

Der besonders günstige Glühwein, teils sogar in Tassen aus Zwickau, ist schon länger eine Besonderheit des Oberlungwitzer Weihnachtsmarktes. Nun kamen auch noch leckere Neuerungen dazu.

Während anderswo auf Weihnachtsmärkten der Glühweinpreis meist einheitlich ist, gibt es in Oberlungwitz einen Sonderweg: Es gibt nur einen Mindestpreis, der bei 2,50 Euro liegt. Dafür war das süße Heißgetränk am Wochenende an mehreren Ständen zu haben, unter anderem beim Feuerwehrverein oder dem EC-Jugendkreis. „Da bleibt schon auch was...