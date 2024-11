Weihnachtsparty-Frühstart in Westsachsen: Callenberg feiert bei Hüttengaudi und Mini-Weihnachtsmarkt

Im Callenberger Ortsteil Reichenbach hat ein kleiner Weihnachtsmarkt vor dem offiziellen Beginn der Weihnachtszeit mittlerweile Tradition. Die Gründe für den frühen Termin sind pragmatisch.

Nicht nur Weihnachtsmarktambiente, sondern auch Skihüttenstimmung lockten am Sonnabend auf das Gelände von Beierleins Hotel in Reichenbach. Die vor drei Jahren gebaute Almhütte war am Abend fast bis auf den letzten Platz gefüllt, während es draußen schon ab dem späten Nachmittag einen der kleinsten, aber wohl auch den zeitigsten...