Wein und heitere Lektüre in der Stadtbibliothek Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Der Freundeskreis der Bibliothek bietet Lesung für Genießer an.
Bei einer Lesung in der Stadtbibliothek Lichtenstein gibt es am 12. September neben kleinen Geschichten auch ein Glas Wein. Vorgetragen werden die ausgewählten Texte zum Schmunzeln und Nachdenken von Mitgliedern des Freundeskreises der Bibliothek. Die Veranstaltung unter dem Motto beim „Wein-Lesen“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt...
