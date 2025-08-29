Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bibliotheksleiterin Katrin Hisslinger lädt zum Wein-Lesen ein.
Bibliotheksleiterin Katrin Hisslinger lädt zum Wein-Lesen ein. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wein und heitere Lektüre in der Stadtbibliothek Lichtenstein
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freundeskreis der Bibliothek bietet Lesung für Genießer an.

Bei einer Lesung in der Stadtbibliothek Lichtenstein gibt es am 12. September neben kleinen Geschichten auch ein Glas Wein. Vorgetragen werden die ausgewählten Texte zum Schmunzeln und Nachdenken von Mitgliedern des Freundeskreises der Bibliothek. Die Veranstaltung unter dem Motto beim „Wein-Lesen“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt...
Mehr Artikel