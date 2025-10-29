Wenn’s mal wieder länger dauert: Breitbandausbau der Telekom in Lichtenstein verzögert sich

Der Glasfaser-Ausbau über das „Weiße-Flecken“-Programm wird deutlich später fertig als zunächst angekündigt. Zahlreiche Haushalte müssen länger auf schnelles Internet warten.

Bis zum Jahresende 2025 sollten etwa 3500 Lichtensteiner Haushalte mit dem schnellen Glasfaser-Internet versorgt sein – jeweils etwa die Hälfte im Ortsteil Rödlitz und im eigentlichen Stadtgebiet. So hatten es die Verantwortlichen der Telekom beim Start des so genannten „Weiße-Flecken“-Programms im November 2023 versprochen. Jetzt ist...