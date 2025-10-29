Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
220 Kilometer Glasfaserkabel sollen in Lichtenstein verlegt werden, hier beim Start 2023 in Rödlitz.
220 Kilometer Glasfaserkabel sollen in Lichtenstein verlegt werden, hier beim Start 2023 in Rödlitz. Bild: A. Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wenn’s mal wieder länger dauert: Breitbandausbau der Telekom in Lichtenstein verzögert sich
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Glasfaser-Ausbau über das „Weiße-Flecken“-Programm wird deutlich später fertig als zunächst angekündigt. Zahlreiche Haushalte müssen länger auf schnelles Internet warten.

Bis zum Jahresende 2025 sollten etwa 3500 Lichtensteiner Haushalte mit dem schnellen Glasfaser-Internet versorgt sein – jeweils etwa die Hälfte im Ortsteil Rödlitz und im eigentlichen Stadtgebiet. So hatten es die Verantwortlichen der Telekom beim Start des so genannten „Weiße-Flecken“-Programms im November 2023 versprochen. Jetzt ist...
