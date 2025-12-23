Wer hat die Figuren der Ortspyramide in Hohenstein-Ernstthal geschnitzt? Ein vergessener Künstler meldet sich zu Wort

Hohenstein-Ernstthal
Der Weihnachtsmarkt ist vorbei, doch die Pyramide dreht sich in Hohenstein-Ernstthal noch bis zum Ende der Weihnachtszeit. Der Schnitzer allerdings ist in Vergessenheit geraten.
Zwölf Figuren drehen sich auf der Hohenstein-Ernstthaler Ortspyramide auf dem Altmarkt. Und es sind keine Figuren von der Stange, sondern von Hand geschnitzte Unikate. Wie in der aktuellen Ausstellung im Textil- und Rennsportmuseum zu lesen ist, wurde diese neue Pyramide 1992 aufgestellt. Und zwar „mit Figuren vom Schnitzverein“. Doch da ist...
