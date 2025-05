Werke selten gespielter Meister in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal

Musiker aus Dresden sind am Sonntag zu einem Konzert unter dem Motto „Laudate Dominum – lobsingt und preist den Herrn!“ zu Gast.

Gesang, Horn und Orgel erklingen am Sonntag bei einem Konzert in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal. Zu Gast sind die Mezzosopranistin/Altistin Anna-Maria Tietze, Marie-Luise Kahle, die als Hornistin bei der Staatskapelle Dresden tätig ist und Michael Schütze, der als Professor für Klavier und Vokalkorrepetition in Dresden arbeitet....