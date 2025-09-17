Westsachsen: Metallbaufirma investiert sieben Millionen Euro

Seit dem Frühjahr wird auf dem Gelände der Metallbaufirma Maltitz in Gersdorf gebaut. Zu sehen ist aber noch gar nicht so viel. Wie geht es also voran?

Bei der Fahrt durch Gersdorf könnte man an einem der größten Betriebe des Ortes glatt vorbeifahren, ohne ihn zu bemerken. Freilich weisen große Schilder den Weg zur Metallbaufirma Maltitz. Doch das Firmengelände selbst liegt etwas versteckt an einer Seitengasse. Die schmale Zufahrt ist eine Sackgasse. Rückschlüsse auf die Firma lässt das...