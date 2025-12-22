Wetterphänomen: Westsachsen verschwindet unter Nebelschwaden

Es wirkt, als ob die Windräder in einer verschneiten Landschaft stehen. Doch der Schein trügt.

Am vierten Advent war Kuhschnappel, Ortsteil der Gemeinde St. Egidien, in dichten Nebel getaucht. Von erhöhten Standorten oder mit der Drohne ist das typische Phänomen der dafür verantwortlichen Inversionswetterlage zu sehen. Der Grund des Naturschauspiels ist eine atmosphärische Umkehrung, bei der es in höheren Luftschichten wärmer ist als...