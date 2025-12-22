MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Wetterphänomen: Westsachsen verschwindet unter Nebelschwaden
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es wirkt, als ob die Windräder in einer verschneiten Landschaft stehen. Doch der Schein trügt.

Am vierten Advent war Kuhschnappel, Ortsteil der Gemeinde St. Egidien, in dichten Nebel getaucht. Von erhöhten Standorten oder mit der Drohne ist das typische Phänomen der dafür verantwortlichen Inversionswetterlage zu sehen. Der Grund des Naturschauspiels ist eine atmosphärische Umkehrung, bei der es in höheren Luftschichten wärmer ist als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
28.11.2025
1 min.
Ölfilm im Hegebach: Feuerwehr Gersdorf im Einsatz
Ein Ölfilm im Hegebach hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz in Gersdorf ausgelöst. Die Hauptstraße war kurzzeitig gesperrt.
Cristina Zehrfeld
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
14.12.2025
1 min.
Lkw verliert Öl nach Motorschaden: Feuerwehr St. Egidien im Einsatz
Nachdem ein Lkw Öl verloren hatte, war die Feuerwehr „An der Katze“ im Einsatz.
Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem liegengebliebenen Lkw an die Autobahnauffahrt Hohenstein-Ernstthal gerufen worden.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel