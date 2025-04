Wie die Mugler SE aus Oberlungwitz die Fachkräfteausbildung an der TU Chemnitz unterstützt

Mobilfunkanlagen stehen im Mittelpunkt der Arbeit der Firma Mugler aus Oberlungwitz. Das Unternehmen unterstützt die TU Chemnitz mit einer ungewöhnlichen Spende.

Bei Ralf Zichner, der in Chemnitz an der Technischen Universität als Professor für Hochfrequenztechnik und Elektrotechnik tätig ist, funkelten genau wie bei Nachrichtentechnik-Professor Klaus Mößner die Augen, als sie am Freitagmorgen bei der Firma Mugler SE in Oberlungwitz 17 Mobilfunkantennen entgegennehmen konnte. Es handelt sich um...