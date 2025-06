Wie man Teebeutel im Strandkorb verpackt: Hohenstein-Ernstthaler Gymnasiasten trumpfen bei ungewöhnlichem Wettbewerb auf.

Die Firma Mugler Masterpack, die im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand zu Hause ist, hat wieder einen Verpackungswettbewerb durchgeführt. Im Siegerentwurf steckt viel Arbeit.

Verpackungen, egal ob für Süßwaren, Kosmetikprodukte und vieles mehr, werden bei Mugler Masterpack in Wüstenbrand und in Crimmitschau gefertigt. Das Unternehmen mit 235 Mitarbeitenden sucht aber nicht nur regelmäßig nach Verstärkung, sondern in Zusammenarbeit mit Schulen auch nach guten Ideen für Verpackungen. Kiara Arnold,...