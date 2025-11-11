„Willst Du meine Frau werden?“: Hohenstein-Ernstthaler Prinz sorgt beim Start in die fünfte Jahreszeit für Gänsehaut-Moment

Bei der Eröffnung der Faschingssaison gab es viel Glitter, Tanz und einige Sticheleien. Doch auch ganz großes Herzkino war zu erleben.

Als Faschingsprinzessin stand Josefine Helene Sonntag bei der Eröffnung der fünften Jahreszeit in Hohenstein-Ernstthal ohnehin im Mittelpunkt. Doch was dann passierte, kam für sie völlig überraschend. Und für alle anderen Jecken auf dem Altmarkt auch, denn nach Gardetanz, Sketchen und Schlüsselübergabe kündigte der Faschingsprinz... Als Faschingsprinzessin stand Josefine Helene Sonntag bei der Eröffnung der fünften Jahreszeit in Hohenstein-Ernstthal ohnehin im Mittelpunkt. Doch was dann passierte, kam für sie völlig überraschend. Und für alle anderen Jecken auf dem Altmarkt auch, denn nach Gardetanz, Sketchen und Schlüsselübergabe kündigte der Faschingsprinz...