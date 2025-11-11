Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Willst Du meine Frau werden?“: Hohenstein-Ernstthaler Prinz sorgt beim Start in die fünfte Jahreszeit für Gänsehaut-Moment

Julian-J. Hilbert hat die Eröffnung der Faschingssaison genutzt, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.
Julian-J. Hilbert hat die Eröffnung der Faschingssaison genutzt, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.
Hohenstein-Ernstthal
„Willst Du meine Frau werden?“: Hohenstein-Ernstthaler Prinz sorgt beim Start in die fünfte Jahreszeit für Gänsehaut-Moment
Von Cristina Zehrfeld, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Eröffnung der Faschingssaison gab es viel Glitter, Tanz und einige Sticheleien. Doch auch ganz großes Herzkino war zu erleben.

Als Faschingsprinzessin stand Josefine Helene Sonntag bei der Eröffnung der fünften Jahreszeit in Hohenstein-Ernstthal ohnehin im Mittelpunkt. Doch was dann passierte, kam für sie völlig überraschend. Und für alle anderen Jecken auf dem Altmarkt auch, denn nach Gardetanz, Sketchen und Schlüsselübergabe kündigte der Faschingsprinz...
14:15 Uhr
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
15.09.2025
3 min.
Bürgerhaushalt in Hohenstein-Ernstthal: Kommen nun Karl-May-Ampelmännchen?
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde.
Über Großprojekte wird in Stadträten oft lange diskutiert. Aber auch ein Betrag von 20.000 Euro im Bürgerhaushalt erfordert viel Arbeit. Interessante Ideen haben es manchmal schwer.
Markus Pfeifer
21.08.2025
4 min.
Weinfest: Hohenstein-Ernstthal feiert seine erste „Spätlese“
Auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal wird seit Mittwoch das Weindorf für die „Spätlese“ aufgebaut.
Bei einem Weinfest soll es in Hohenstein-Ernstthal drei Tage lang an drei Veranstaltungsorten hoch hergehen. Am Freitagabend startet die erste „Hohensteiner Spätlese“.
Cristina Zehrfeld
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
