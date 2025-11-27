„Wir tun nichts ohne Grund“: Verein durchkämmt noch einmal Waldgebiet in Lichtenstein nach vermisster Margitta G.

Hohenstein-Ernstthal
Die gebürtige Reinsdorferin Margitta G. (83) ist am 15. Juni in Lichtenstein spurlos verschwunden. Vergangene Woche gab es noch einmal eine Suchaktion, die Polizei hatte damit jedoch nichts zu tun.
Man kann sich kaum vorstellen, wie die Ungewissheit die Familie quälen muss: Seit 15. Juni fehlt von der 83-jährigen Margitta G. jede Spur. An diesem Tag hatte die gebürtige Reinsdorferin das Pflegeheim in der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein verlassen, einen Tag später startete die öffentliche Suche, die Polizei war wochenlang unter...
