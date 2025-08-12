Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Danny Reinhold setzt bei „Ende des Patriarchats“ ein ernstes Thema mit Augenzwinkern um.
Danny Reinhold setzt bei „Ende des Patriarchats“ ein ernstes Thema mit Augenzwinkern um. Bild: Andreas Kretschel
Danny Reinhold setzt bei „Ende des Patriarchats“ ein ernstes Thema mit Augenzwinkern um.
Danny Reinhold setzt bei „Ende des Patriarchats“ ein ernstes Thema mit Augenzwinkern um. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Zu anstößig? – Warum das Werk eines lokalen Künstlers im Kulturpalais Lichtenstein nicht zu sehen ist
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Danny Reinhold ist für seine handwerklich aufwendige Holzkunst bekannt. Aber auch für seine oft bissige Gesellschaftskritik. Hat er es jetzt zu weit getrieben?

Der Lichtensteiner Holzkünstler Danny Reinhold ist derzeit mit seiner Arbeit „Wo ein Wille, da ein Weg“ innerhalb der Ausstellung zum Europäischen Gestaltungspreis der Holzbildhauer zu sehen. Ein anderes Werk allerdings hat er aufgrund kontroverser Diskussionen von der Schau zurückgezogen. Es handelt sich um die Arbeit mit dem Titel „Ende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
17.07.2025
3 min.
Lichtenstein: Ab Samstag Holzkunst im Kulturpalais
Von Kathrin Ringlstetter stammt dieses Werk mit dem Titel „Schwarz komponiert“.
48 Kunstschaffende aus vier Ländern haben das Thema „Lichtblicke“ handwerklich umgesetzt. Außerdem geht es um das Vermächtnis von Ruth Leibnitz.
Bernd Appel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
12.08.2025
2 min.
Kommentar zum Werk eines Lichtensteiner Künstlers: Darf Kunst alles?
Meinung
Redakteur
Danny Reinhold mit seinem Werk „Ende des Patriarchats".
Wenn ein Kunstwerk aus einer Ausstellung entfernt wird, lässt das aufhorchen. Ist der Künstler zu weit gegangen? Oder wird hier die Kunstfreiheit beschnitten?
Cristina Zehrfeld
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel