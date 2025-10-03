Zuchtkaninchen in Langenchursdorf grausam verstümmelt und getötet

Hohenstein-Ernstthal
Die Polizei schließt einen Angriff von Raubtieren aus. Eines der sechs Kaninchen ist offenbar verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.
In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sechs Zuchtkaninchen grausam verstümmelt und getötet. Auf einem Bauernhof an der Schulstraße schnitten sie den Tieren Gliedmaßen und Ohren ab. Fünf der Kadaver ließen sie zurück, ein weiteres Kaninchen nahmen sie mit. Ob dieses möglicherweise noch lebt,...
