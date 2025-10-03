Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei. Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei. Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Zuchtkaninchen in Langenchursdorf grausam verstümmelt und getötet
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei schließt einen Angriff von Raubtieren aus. Eines der sechs Kaninchen ist offenbar verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sechs Zuchtkaninchen grausam verstümmelt und getötet. Auf einem Bauernhof an der Schulstraße schnitten sie den Tieren Gliedmaßen und Ohren ab. Fünf der Kadaver ließen sie zurück, ein weiteres Kaninchen nahmen sie mit. Ob dieses möglicherweise noch lebt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
1 min.
Tierquälerei: Kaninchen verstümmelt und getötet
Die Polizei ermittelt wegen eines Falls der Tierquälerei. (Symbolbild)
Im Landkreis Zwickau sind mehrere Kaninchen Opfer einer Tierquälerei geworden. Wer ist dafür verantwortlich?
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
04.10.2025
3 min.
Tierquälerei in Callenberg: Sechs tote Kaninchen und viele Fragezeichen
Lucy Schaufuß zeigt das Gehege, in dem die Kaninchen grausam getötet wurden.
Nach einem grausamen Vorfall im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf sucht die Polizei nach einer Spur und eine Familie hat Angst um ihre Tiere.
Markus Pfeifer
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Mehr Artikel