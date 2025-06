Zum 30. Geburtstag des Callenberger Jugendclubs geht’s rund

Seit 1995 ist der Jugendclub Callenberg in einer früheren Turnhalle zuhause. Der 30. Geburtstag wird mit einem Familienfest und viel Musik gefeiert.

Der Jugendclub in Callenberg, der sein Domizil an der Hauptstraße 7 im unteren Ortsteil ziemlich versteckt am Waldrand hat, feiert Geburtstag. Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es die Einrichtung, was bunt gefeiert werden soll. Ab 18 Uhr startet am Freitag der Festzeltbetrieb. Eine DJ-Nacht mit „Ede Junior“ und „Horsch & Gugg“ folgt. Am...