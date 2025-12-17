Zwei neue Kinderärztinnen fühlen sich in Oberlungwitz wohl und nehmen noch Patienten auf

Hohenstein-Ernstthal
Christiana Bauch und Nadja Zibulka haben die Einweihung ihrer neuen Kinderarztpraxis gefeiert. Zuvor gab es für sie viel Unterstützung aus der Stadt.
In Oberlungwitz praktizieren die Kinderärztinnen Christiana Bauch und Nadja Zibulka schon seit März, doch richtig zu Hause sind sie erst seit dem Umzug in die Praxis im Gebäude der Stadtwerke an der Hofer Straße 221. Viel Platz, helle und moderne Räume und einen neuen Anbau für das Wartezimmer gibt es hier. Gebaut wurde viel vor dem Einzug...
