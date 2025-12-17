MENÜ
Christiana Bauch (li.) und Nadja Zibulka sind die neuen Kinderärztinnen in Oberlungwitz.
Die Kinderarztpraxis befindet sich auf der Westseite des Stadtwerke-Gebäudes an der Hofer Straße.
Thomas Hetzel, parteiloser Bürgermeister von Oberlungwitz, ist froh über die zwei neuen Kinderärztinnen in der Stadt.
Hohenstein-Ernstthal
Zwei neue Kinderärztinnen fühlen sich in Oberlungwitz wohl und nehmen noch Patienten auf
Von Markus Pfeifer
Christiana Bauch und Nadja Zibulka haben die Einweihung ihrer neuen Kinderarztpraxis gefeiert. Zuvor gab es für sie viel Unterstützung aus der Stadt.

In Oberlungwitz praktizieren die Kinderärztinnen Christiana Bauch und Nadja Zibulka schon seit März, doch richtig zu Hause sind sie erst seit dem Umzug in die Praxis im Gebäude der Stadtwerke an der Hofer Straße 221. Viel Platz, helle und moderne Räume und einen neuen Anbau für das Wartezimmer gibt es hier. Gebaut wurde viel vor dem Einzug...
