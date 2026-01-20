MENÜ
Der Verwaltungsausschuss soll über den nächsten Bauamtsleiter entscheiden. Bild: Andreas Kretschel
Der Verwaltungsausschuss soll über den nächsten Bauamtsleiter entscheiden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Zweiter Anlauf: Verwaltungsausschuss soll über neuen Bauamtsleiter in Hohenstein-Ernstthal entscheiden
Von Cristina Zehrfeld
In seiner ersten Sitzung des Jahres soll der Verwaltungsausschuss über die Nachfolge von Ulrich Weber entscheiden. Ein langer Sitzungsabend ist dabei vorprogrammiert.

Der Verwaltungsausschuss soll in seiner Sitzung am Donnerstag, 18 Uhr, über die Neubesetzung der Stelle des Bauamtsleiters in Hohenstein-Ernstthal entscheiden. Es ist die einzige Beschlussvorlage. Dennoch müssen sich Besucher auf einen längeren Abend einstellen, denn nach einem ersten öffentlichen Teil mit den Tagesordnungspunkten...
