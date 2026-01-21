10 Minuten vor Supermarkt in Werdau geparkt - Auto beschädigt

Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Worauf die Polizei bei der Suche nach dem Verursacher setzt.

Ein Autofahrer hat am Montag, 19. Januar, in Werdau nach einem kurzen Einkauf Schäden an seinem Audi A6 entdeckt. Der Wagen war etwa 10 Minuten auf dem Kaufland-Parkplatz an der Uferstraße abgestellt. Nach Angaben der Polizei wurden der hintere rechte Stoßfänger und der Kotflügel beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Der Vorfall...