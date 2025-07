163 Tage nach Brand und Evakuierung: Tedi im Pleißen-Center in Werdau/Steinpleis kehrt mit neuem Kassensystem zurück

Die Flammen sind gelöscht, der Schaden behoben. In Werdau startet der Discounter neu – mit digitaler Technik, veränderten Abläufen und viel Unterstützung aus anderen Filialen.

Es ist geschafft: 163 Tage nach dem folgenreichen Brand in der Tedi-Filiale im Pleißen-Center in Steinpleis hat der Nonfood-Discounter am Dienstag wieder seine Türen geöffnet. Viele Stammkunden hatten dem Tag entgegengefiebert. Auf 604 Quadratmetern Verkaufsfläche erstreckt sich ab sofort wieder ein riesiges Sortiment an Deko-, Spielwaren- und...