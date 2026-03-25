2,50 Meter hoch: Osterhase Friedolin wird wieder zum Hingucker in Werdau

Er ist zurück und sorgt für Aufmerksamkeit: Die liebevoll gestaltete Figur in der Friedenssiedlung ist Treffpunkt, Fotomotiv und ein Symbol für Gemeinschaft – geschaffen mit viel Herzblut.

Ein übergroßer Osterhase zieht derzeit wieder die Blicke in der Werdauer Friedenssiedlung auf sich. Die liebevoll gestaltete Figur ist längst zu einem Treffpunkt für Spaziergänger geworden – und zu einem beliebten Fotomotiv für Groß und Klein. Schon von Weitem ist Friedolin zu sehen, der über die kleine Grünfläche hinausragt. Rund 2,50...