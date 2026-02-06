20 Jahre Frauenfrühstück in Neukirchen: Olaf Kache ist der Hahn im Korb

Werdau
Ein fester Treffpunkt, der Generationen verbindet: Zum Jubiläum gab es Musik, Humor und Rückblicke. Und großen Applaus für den Mann, der seit der ersten Stunde mit vollem Einsatz dabei ist.
Volles Haus und warme Worte auf dem Schiedelhof in Neukirchen: Der Verein „Vielfalt für Bürger“ (VfB) hat vor kurzem das 20-jährige Bestehen seines Frauenfrühstücks gefeiert – mit der 216. Ausgabe des beliebten Treffpunkts. Seit der ersten Veranstaltung ist Olaf Kache als einziger Mann stets dabei: Er deckt die Tische, kocht Kaffee,...
