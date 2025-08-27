30 Kilometer lange Dieselspur sorgt für mehrere Unfälle bei Crimmitschau

Werdau
Ein Sattelzug-Fahrer hat am Mittwoch über eine etwa 30 Kilometer lange Strecke hinweg Treibstoff verloren. Auf der S 290 landete deshalb frühmorgens ein Pkw im Graben.
Zwei Unfälle auf der S 290 bei Crimmitschau haben dieselbe Ursache gehabt: ausgelaufener Diesel. Verloren hatte ihn laut Polizei ein Sattelzug-Fahrer (48). Zwischen der Anschlussstelle Schmölln an der A 4 über die S 290/S 289 bis nach Neumark (Vogtland) lief der Diesel aus dem DAF-Truck etwa 30 Kilometer lang aus.
