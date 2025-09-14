Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 300 Jahre Gräfenmühle in Neukirchen: Darum ist das Jubiläumsbrot ein Renner

Nadja Oehler (links) und Ute Thomas brachten nicht nur das Jubiläumsbrot „300 Jahre Gräfenmühle“ der Bäckerei Dörr an die Besucher. Auch leckeren Kuchen und Kaffee hatten sie Angebot. Bild: Jochen Walther
Nadja Oehler (links) und Ute Thomas brachten nicht nur das Jubiläumsbrot „300 Jahre Gräfenmühle“ der Bäckerei Dörr an die Besucher. Auch leckeren Kuchen und Kaffee hatten sie Angebot. Bild: Jochen Walther
Von Annegret Riedel, Jochen Walther
Zwischen Mehlsäcken, Mühlsteinen und Musik: Die Gräfenmühle feiert – und ein Laib Brot wird zum Symbol gelebter Regionalität.

Um halb sechs in der Frühe stand Frank Dörr am Sonntag in seiner Backstube, um das Gräfenmühlen-Brot rechtzeitig fertig zu bekommen. Denn ab 10 Uhr wurde auf dem Gelände der Mühle an der Pestalozzistraße in Neukirchen bereits zum Feiern eingeladen. Das historische Gebäude ist mittlerweile 300 Jahre alt. Und seit 33 Jahren gibt es den...
