35.000 Euro Sachschaden: Alkoholisierte Autofahrerin in Meerane rammt geparkten Pkw

Werdau
In der Nacht zum Samstag ist eine VW-Fahrerin gegen einen weiteren VW gestoßen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 1,4 Promille.
Etwa 35.000 Euro Sachschaden hat in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall eine VW-Fahrerin (51) in Meerane verursacht. Das teilte die Polizei mit. Die 51-Jährige war um 0.41 Uhr auf der Zwickauer Straße unterwegs gewesen. Dort kam sie von der Fahrbahn ab und rammte einen am rechten Straßenrand ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellten...
