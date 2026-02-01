MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • 365.000 Euro fließen ins Kunsteisstadion in Crimmitschau: Neue Zamboni auf Bestellliste - Kontrolle der Kälteanlage bald per Handy

Das Kunsteisstadion im Sahnpark soll eine neue Eisbearbeitungsmaschine bekommen.
Das Kunsteisstadion im Sahnpark soll eine neue Eisbearbeitungsmaschine bekommen. Bild: Andreas Kretschel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark soll eine neue Eisbearbeitungsmaschine bekommen.
Bild: Andreas Kretschel
Werdau
365.000 Euro fließen ins Kunsteisstadion in Crimmitschau: Neue Zamboni auf Bestellliste - Kontrolle der Kälteanlage bald per Handy
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zwei Projekte befinden sich in Vorbereitung, um den Betrieb in der Eispiraten-Heimspielstätte sicherzustellen. Warum keine Fördermittel aus dem Programm „Sportmilliarde“ beantragt werden.

Zwei Investitionen für das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau befinden sich in Vorbereitung. Damit soll in die Jahre gekommene Technik in der Heimspielstätte des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ausgetauscht werden. Kosten: rund 365.000 Euro.
