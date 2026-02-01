365.000 Euro fließen ins Kunsteisstadion in Crimmitschau: Neue Zamboni auf Bestellliste - Kontrolle der Kälteanlage bald per Handy

Zwei Projekte befinden sich in Vorbereitung, um den Betrieb in der Eispiraten-Heimspielstätte sicherzustellen. Warum keine Fördermittel aus dem Programm „Sportmilliarde“ beantragt werden.

Zwei Investitionen für das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau befinden sich in Vorbereitung. Damit soll in die Jahre gekommene Technik in der Heimspielstätte des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ausgetauscht werden. Kosten: rund 365.000 Euro. Zwei Investitionen für das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau befinden sich in Vorbereitung. Damit soll in die Jahre gekommene Technik in der Heimspielstätte des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ausgetauscht werden. Kosten: rund 365.000 Euro.