473.000 Euro für Crimmitschauer Wiesenstraße: Straße, Leitungen und Licht erneuert

Mit neuer Fahrbahn und moderner Beleuchtung ist die Wiesenstraße wieder befahrbar. Die Südvorstadt gewinnt damit weiter an Attraktivität.

Nach rund vier Monaten Bauzeit ist ein 130 Meter langer Abschnitt der Wiesenstraße in Crimmitschau wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straße war grundhaft erneuert worden, da die Fahrbahn laut Stadt erhebliche Schäden aufwies. Den Auftrag erhielt eine Firma aus Steinpleis, der Stadtrat hatte den Ausbau beschlossen. Die Baukosten beliefen...