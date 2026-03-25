50 Jahre Nordlicht: Kultband spielt Ostersonntag in Crimmitschau

Werdau
In „Freds Steinzeitbowling“ wird das Konzert zur Zeitreise: Fans erleben die Band live, Erinnerungen inklusive. Ein Abend für alle, die ihre Musik nie losgelassen hat – Plätze sind begrenzt.
Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung steht die Band Nordlicht noch immer auf der Bühne – nicht aus Routine, sondern aus Leidenschaft. Am Ostersonntag wird Crimmitschau zum Treffpunkt einer Generation, die ihre Musik nie losgelassen hat. Wenn in „Freds Steinzeitbowling“ die ersten Töne erklingen, ist es mehr als nur ein Konzert. Für...
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