Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • 50 Jahre später: Kultband „Nordlicht“ kehrt in den Gasthof Lauenhain zurück

Band „Nordlicht“: Matthias „Frieda“ Erren, Erhard Taubert, Jonny Knauer, Dietmar Weller (v. l.).
Band „Nordlicht“: Matthias „Frieda“ Erren, Erhard Taubert, Jonny Knauer, Dietmar Weller (v. l.). Bild: Wagner
Band „Nordlicht“: Matthias „Frieda“ Erren, Erhard Taubert, Jonny Knauer, Dietmar Weller (v. l.).
Band „Nordlicht“: Matthias „Frieda“ Erren, Erhard Taubert, Jonny Knauer, Dietmar Weller (v. l.). Bild: Wagner
Werdau
50 Jahre später: Kultband „Nordlicht“ kehrt in den Gasthof Lauenhain zurück
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Abend voller Erinnerungen: In Lauenhain kehrt die Musik der 70er und 80er zurück – und mit ihr ein Stück regionale Musikgeschichte auf die Bühne.

Sie standen einst in Crimmitschau, Vielau oder Greiz auf der Bühne – und jetzt tun sie es wieder: Die Musiker der Band „Nordlicht“ feiern 50 Jahre nach ihrer Gründung ein besonderes Jubiläumskonzert im Gasthof Lauenhain. Am 4. Oktober soll dort ab 20 Uhr nachgeholt werden, was 2020 wegen Corona ausfallen musste – das 45-jährige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
3 min.
Sommerfest im Crimmitschauer Regenbogenhof: Annegret Walther und ihre Familie mittendrin
Gut gelaunt: Annegret Walther (r.) mit ihren Eltern während des Sommerfestes.
Gemeinschaft, Musik und ein Lächeln im Gesicht: Das Fest des Behindertenverbandes ist für Annegret Walther mehr als ein Treffen – es ist ein Stück Heimat und gibt ihr neue Kraft.
Roland Wagner
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
09.09.2025
2 min.
Kunstwoche in Lauenhain: Gasthof wird zur Galerie
Die Künstler zeigen in Lauenhain einige ihrer Werke, die ausgestellt werden.
Zehn Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke im „Gasthof Lauenhain“: Vom 14. bis 21. September wird der Saal zur Galerie – mit Malerei, Keramik, Holzkunst und mehr bei freiem Eintritt.
Roland Wagner
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
Mehr Artikel