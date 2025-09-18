50 Jahre später: Kultband „Nordlicht“ kehrt in den Gasthof Lauenhain zurück

Ein Abend voller Erinnerungen: In Lauenhain kehrt die Musik der 70er und 80er zurück – und mit ihr ein Stück regionale Musikgeschichte auf die Bühne.

Sie standen einst in Crimmitschau, Vielau oder Greiz auf der Bühne – und jetzt tun sie es wieder: Die Musiker der Band „Nordlicht“ feiern 50 Jahre nach ihrer Gründung ein besonderes Jubiläumskonzert im Gasthof Lauenhain. Am 4. Oktober soll dort ab 20 Uhr nachgeholt werden, was 2020 wegen Corona ausfallen musste – das 45-jährige...