60 Kilogramm leichter: Wie ein Westsachse das geschafft hat

Jahrelang hat Andy Ackermann-Riedel verschiedene Diäten erfolglos ausprobiert. Bei 147 Kilogramm suchte sich der gelernte Koch professionelle Hilfe. Und will nun anderen helfen.

Mit Diäten kennt sich Andy Ackermann-Riedel aus. „Es gibt wohl keine, die ich nicht probiert habe“, sagt der 44-Jährige. Und tatsächlich: Über Jahre hinweg hatte er Erfolg, nahm ab, hielt sein Gewicht – zumindest für eine gewisse Zeit. „Ein bis zwei Jahre ging das immer gut.“ Doch irgendwann geriet der Kreislauf aus Abnehmen und...