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Zwischen den beiden Fotos liegen 60 Kilogramm: Heute fühlt sich Andy Ackermann-Riedel wieder wohl in seiner Haut. Eine OP und eine Ernährungsumstellung haben ihm geholfen.
Zwischen den beiden Fotos liegen 60 Kilogramm: Heute fühlt sich Andy Ackermann-Riedel wieder wohl in seiner Haut. Eine OP und eine Ernährungsumstellung haben ihm geholfen. Fotos: C. Riedel/Collage FP
Gesund essen gehört für Andy Ackermann-Riedel (rechts) und seinen Partner Carsten Riedel mittlerweile zum Alltag. Die Portionen sind klein.
Gesund essen gehört für Andy Ackermann-Riedel (rechts) und seinen Partner Carsten Riedel mittlerweile zum Alltag. Die Portionen sind klein. Foto: Ralph Köhler
Andy Ackermann-Riedel hat ein Kochbuch zum Thema „Essen und Leben mit Adipositas“ geschrieben. Er ist gelernter Koch.
Andy Ackermann-Riedel hat ein Kochbuch zum Thema „Essen und Leben mit Adipositas“ geschrieben. Er ist gelernter Koch. Foto: Ralph Köhler
Zwischen den beiden Fotos liegen 60 Kilogramm: Heute fühlt sich Andy Ackermann-Riedel wieder wohl in seiner Haut. Eine OP und eine Ernährungsumstellung haben ihm geholfen.
Zwischen den beiden Fotos liegen 60 Kilogramm: Heute fühlt sich Andy Ackermann-Riedel wieder wohl in seiner Haut. Eine OP und eine Ernährungsumstellung haben ihm geholfen. Fotos: C. Riedel/Collage FP
Gesund essen gehört für Andy Ackermann-Riedel (rechts) und seinen Partner Carsten Riedel mittlerweile zum Alltag. Die Portionen sind klein.
Gesund essen gehört für Andy Ackermann-Riedel (rechts) und seinen Partner Carsten Riedel mittlerweile zum Alltag. Die Portionen sind klein. Foto: Ralph Köhler
Andy Ackermann-Riedel hat ein Kochbuch zum Thema „Essen und Leben mit Adipositas“ geschrieben. Er ist gelernter Koch.
Andy Ackermann-Riedel hat ein Kochbuch zum Thema „Essen und Leben mit Adipositas“ geschrieben. Er ist gelernter Koch. Foto: Ralph Köhler
Werdau
60 Kilogramm leichter: Wie ein Westsachse das geschafft hat
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Jahrelang hat Andy Ackermann-Riedel verschiedene Diäten erfolglos ausprobiert. Bei 147 Kilogramm suchte sich der gelernte Koch professionelle Hilfe. Und will nun anderen helfen.

Mit Diäten kennt sich Andy Ackermann-Riedel aus. „Es gibt wohl keine, die ich nicht probiert habe“, sagt der 44-Jährige. Und tatsächlich: Über Jahre hinweg hatte er Erfolg, nahm ab, hielt sein Gewicht – zumindest für eine gewisse Zeit. „Ein bis zwei Jahre ging das immer gut.“ Doch irgendwann geriet der Kreislauf aus Abnehmen und...
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