Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • 80 Jahre war er die Nummer 173353: Jetzt erinnert in Fraureuth eine Gedenktafel an Holocaust-Opfer Ernest Smilowski

Fast 70 Personen hatten am Buß- und Bettag in Ruppertsgrün an der Enthüllung der Gedenktafel für den ermordeten jüdischen Auschwitz-Hälftling Ernest Smilowski teilgenommen.
Fast 70 Personen hatten am Buß- und Bettag in Ruppertsgrün an der Enthüllung der Gedenktafel für den ermordeten jüdischen Auschwitz-Hälftling Ernest Smilowski teilgenommen. Bild: Ralph Köhler
Nach dem Grab des ermordeten Ernest Smilowski wurde viele Jahrzehnte gesucht.
Nach dem Grab des ermordeten Ernest Smilowski wurde viele Jahrzehnte gesucht. Bild: Ralph Köhler
Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee führte in der Kirche durch die Gedenkfeier.
Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee führte in der Kirche durch die Gedenkfeier. Bild: Köhler
Fast 70 Personen hatten am Buß- und Bettag in Ruppertsgrün an der Enthüllung der Gedenktafel für den ermordeten jüdischen Auschwitz-Hälftling Ernest Smilowski teilgenommen.
Fast 70 Personen hatten am Buß- und Bettag in Ruppertsgrün an der Enthüllung der Gedenktafel für den ermordeten jüdischen Auschwitz-Hälftling Ernest Smilowski teilgenommen. Bild: Ralph Köhler
Nach dem Grab des ermordeten Ernest Smilowski wurde viele Jahrzehnte gesucht.
Nach dem Grab des ermordeten Ernest Smilowski wurde viele Jahrzehnte gesucht. Bild: Ralph Köhler
Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee führte in der Kirche durch die Gedenkfeier.
Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee führte in der Kirche durch die Gedenkfeier. Bild: Köhler
Werdau
80 Jahre war er die Nummer 173353: Jetzt erinnert in Fraureuth eine Gedenktafel an Holocaust-Opfer Ernest Smilowski
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auschwitz überlebte nur einer von beiden. Raphael Esrail suchte jahrzehntelang nach dem Grab seines Freundes. Mit der Unterstützung aus der Werdauer Region fand er schließlich Gewissheit.

Er heißt Ernest Smilowski. Fast 80 Jahre lang war von ihm nur eine Nummer geblieben: 173353. Kein Name, kein Gesicht, kein Leben. Der jüdische Häftling wurde auf der Flucht vor den Nazis erschossen, anonym beerdigt, vergessen. Nun erinnert eine Gedenktafel auf dem Friedhof in Ruppertsgrün an ihn – weil einer nie aufgehört hat, nach ihm zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
4 min.
Zum ersten Mal Stolpersteine in Werdau: Vier Messingtafeln erzählen das Schicksal der jüdischen Familie Ringer
Bauhofmitarbeiter Thomas Weidner bringt die Stolpersteine, die an Bernhard und Martha Ringer sowie Sohn Hans und Schwiegertochter Ruth erinnern, mit viel Feingefühl in den Boden.
Mit Blumen, Musik und leisen Tönen gedenken Bürger und Nachfahren einem fast vergessenen Kapitel Stadtgeschichte – und setzen ein sichtbares Zeichen gegen das Schweigen.
Jochen Walther
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
27.06.2025
20 min.
Massenmord in Schlema: Siegfried musste ihr Blut wegwischen
Siegfried Fröhlich musste als Kind das Blut der Toten wegwischen. Sein Vater machte Gemeindefahrten mit seinem Pferdegespann, was die Familie ernährte. Nach der Massenerschießung musste er die Leichen in den Wald am Kohlweg von Schlema bringen. Dort steht heute ein Denkmal.
Der Krieg war fast zu Ende, als er Bad Schlema heimsuchte. Durch die Kleinstadt im Erzgebirge führte ein Todesmarsch. 787 abgemagerte Männer, die aus dem KZ-Außenlager von Mülsen kamen und von den Nazis vor sich hergetrieben wurden. Auf dem Sportplatz erschossen sie die 78 Schwächsten. Was bleibt?
Manuela Müller
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel