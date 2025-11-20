80 Jahre war er die Nummer 173353: Jetzt erinnert in Fraureuth eine Gedenktafel an Holocaust-Opfer Ernest Smilowski

Auschwitz überlebte nur einer von beiden. Raphael Esrail suchte jahrzehntelang nach dem Grab seines Freundes. Mit der Unterstützung aus der Werdauer Region fand er schließlich Gewissheit.

Er heißt Ernest Smilowski. Fast 80 Jahre lang war von ihm nur eine Nummer geblieben: 173353. Kein Name, kein Gesicht, kein Leben. Der jüdische Häftling wurde auf der Flucht vor den Nazis erschossen, anonym beerdigt, vergessen. Nun erinnert eine Gedenktafel auf dem Friedhof in Ruppertsgrün an ihn – weil einer nie aufgehört hat, nach ihm zu...