„Was für ein verdammt gottloser Ort!“: Was Schüler aus dem Erzgebirge auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz erleben

Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge Bad Schlema vor dem Eingang zum ehemaligen Vernichtungslager Birkenau. Bild: Erik Kiwitter

Florentine, Schülerin der Oberschule Westerzgebirge, an einem Stacheldrahtzaun in Auschwitz-Birkenau. Im Hintergrund erhalten gebliebene Lagerbaracken. Bild: Erik Kiwitter

Die Rampe in Auschwitz-Birkenau 1944. Hier kamen Menschen aus ganz Europa an, wurden dann selektiert. Die meisten wurden vergast. Bild: Freie Presse Archiv/Zentralbild/Kohls

Am 25. März 1966 wurde der KZ-Arzt Horst Fischer (ganz links) zum Tode verurteilt. Bild: Freie Presse Archiv/Zentralbild/Kohls

Der Fluss, der die Stadt Auschwitz und das ehemalige KZ trennt. Hier gingen die SS-Leute baden. Aber auch die Asche der verbrannten Häftlinge wurde in das Wasser geschüttet. Bild: Erik Kiwitter

Der Marktplatz von Auschwitz war in der ersten Januarwoche noch weihnachtlich geschmückt. Bild: Erik Kiwitter

Schulleiterin Angela Schubert. Sie war Initiatorin der Reise nach Auschwitz. Bild: Erik Kiwitter

Im Stammlager Auschwitz I befinden sich zehntausende Schuhe, die die Häftlinge neben ihrer kompletten Zivilbekleidung bei ihrer Ankunft abgeben mussten. Bild: Picture Alliance/AP

Der Schriftzug „Arbeit macht frei“ steht über dem Eingang des KZ. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Am letzten Tag ihrer Reise führten die Schülerinnen und Schüler in Auschwitz-Birkenau an einem alten Waggon, mit dem die Häftlinge einst hierher gebracht wurden, eine Gedenkveranstaltung durch. Bild: Jörg Seeliger