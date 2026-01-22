„Was für ein verdammt gottloser Ort!“: Was Schüler aus dem Erzgebirge auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz erleben

Aue
81 Jahre nach Kriegsende besuchen Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Was man in Zeiten zunehmenden Hasses auf so einer Reise lernen kann.
Es ist eiskalt an diesem Morgen, die Jugendlichen haben ihre Hände in die Hosentaschen geschoben. Über die gefrorene Erde zieht sich ein Flickenteppich aus weißgrauem Schnee, zwischen dem Grasbüschel verblassen. „Alter, bei dieser Arschkälte mussten die hier früher schuften und stundenlang zum Appell antreten“, murmelt Christopher. Er...
