  • „Was für ein verdammt gottloser Ort!“: Was Schüler aus dem Erzgebirge auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz erleben

Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge Bad Schlema vor dem Eingang zum ehemaligen Vernichtungslager Birkenau.
Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge Bad Schlema vor dem Eingang zum ehemaligen Vernichtungslager Birkenau. Bild: Erik Kiwitter
Florentine, Schülerin der Oberschule Westerzgebirge, an einem Stacheldrahtzaun in Auschwitz-Birkenau. Im Hintergrund erhalten gebliebene Lagerbaracken.
Florentine, Schülerin der Oberschule Westerzgebirge, an einem Stacheldrahtzaun in Auschwitz-Birkenau. Im Hintergrund erhalten gebliebene Lagerbaracken. Bild: Erik Kiwitter
Die Rampe in Auschwitz-Birkenau 1944. Hier kamen Menschen aus ganz Europa an, wurden dann selektiert. Die meisten wurden vergast.
Die Rampe in Auschwitz-Birkenau 1944. Hier kamen Menschen aus ganz Europa an, wurden dann selektiert. Die meisten wurden vergast. Bild: Freie Presse Archiv/Zentralbild/Kohls
Am 25. März 1966 wurde der KZ-Arzt Horst Fischer (ganz links) zum Tode verurteilt.
Am 25. März 1966 wurde der KZ-Arzt Horst Fischer (ganz links) zum Tode verurteilt. Bild: Freie Presse Archiv/Zentralbild/Kohls
Der Fluss, der die Stadt Auschwitz und das ehemalige KZ trennt. Hier gingen die SS-Leute baden. Aber auch die Asche der verbrannten Häftlinge wurde in das Wasser geschüttet.
Der Fluss, der die Stadt Auschwitz und das ehemalige KZ trennt. Hier gingen die SS-Leute baden. Aber auch die Asche der verbrannten Häftlinge wurde in das Wasser geschüttet. Bild: Erik Kiwitter
Der Marktplatz von Auschwitz war in der ersten Januarwoche noch weihnachtlich geschmückt.
Der Marktplatz von Auschwitz war in der ersten Januarwoche noch weihnachtlich geschmückt. Bild: Erik Kiwitter
Schulleiterin Angela Schubert. Sie war Initiatorin der Reise nach Auschwitz.
Schulleiterin Angela Schubert. Sie war Initiatorin der Reise nach Auschwitz. Bild: Erik Kiwitter
Im Stammlager Auschwitz I befinden sich zehntausende Schuhe, die die Häftlinge neben ihrer kompletten Zivilbekleidung bei ihrer Ankunft abgeben mussten.
Im Stammlager Auschwitz I befinden sich zehntausende Schuhe, die die Häftlinge neben ihrer kompletten Zivilbekleidung bei ihrer Ankunft abgeben mussten. Bild: Picture Alliance/AP
Der Schriftzug „Arbeit macht frei“ steht über dem Eingang des KZ.
Der Schriftzug „Arbeit macht frei“ steht über dem Eingang des KZ. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Am letzten Tag ihrer Reise führten die Schülerinnen und Schüler in Auschwitz-Birkenau an einem alten Waggon, mit dem die Häftlinge einst hierher gebracht wurden, eine Gedenkveranstaltung durch.
Am letzten Tag ihrer Reise führten die Schülerinnen und Schüler in Auschwitz-Birkenau an einem alten Waggon, mit dem die Häftlinge einst hierher gebracht wurden, eine Gedenkveranstaltung durch. Bild: Jörg Seeliger
Auschwitz in Polen.
Auschwitz in Polen. Bild: Tilo Steiner
„Was für ein verdammt gottloser Ort!": Was Schüler aus dem Erzgebirge auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz erleben
81 Jahre nach Kriegsende besuchen Jugendliche der Oberschule Westerzgebirge das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Was man in Zeiten zunehmenden Hasses auf so einer Reise lernen kann.

Es ist eiskalt an diesem Morgen, die Jugendlichen haben ihre Hände in die Hosentaschen geschoben. Über die gefrorene Erde zieht sich ein Flickenteppich aus weißgrauem Schnee, zwischen dem Grasbüschel verblassen. „Alter, bei dieser Arschkälte mussten die hier früher schuften und stundenlang zum Appell antreten“, murmelt Christopher. Er...
