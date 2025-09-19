Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen

Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.

Für das aktuelle Schuljahr hatte die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema 70 Anmeldungen für die neu zu bildende 5. Klasse. 48 Kinder wurden angenommen. „Ja, das hat für viel Wirbel gesorgt“, räumt Schulleiterin Angela Schubert ein. „Aber wir sind eine private Einrichtung, wen wir annehmen, ist unsere ureigenste Angelegenheit.“... Für das aktuelle Schuljahr hatte die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema 70 Anmeldungen für die neu zu bildende 5. Klasse. 48 Kinder wurden angenommen. „Ja, das hat für viel Wirbel gesorgt“, räumt Schulleiterin Angela Schubert ein. „Aber wir sind eine private Einrichtung, wen wir annehmen, ist unsere ureigenste Angelegenheit.“...