Adventszauber in Langenhessen: Kreativ-Markt feiert Premiere im Koberbachcentrum

Werdau
Lichterglanz trifft Handwerk: In dem Werdauer Ortsteil startet der Advent mit liebevoller Kunst, Glühwein und einem sportlichen Weihnachtsmann.
Ein kreativer Auftakt in die Adventszeit: Am 30. November verwandelt sich das Koberbachcentrum in Langenhessen erstmals in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Kunsthandwerk, Familienfreude und weihnachtliche Begegnung. Erwartet werden mehrere hundert Besucher. 35 regionale Kunst- und Hobbyhandwerker präsentieren von 11 bis 16 Uhr ihre liebevoll...
