Älteste Langenbernsdorferin feiert seltenen Geburtstag mit ihrer Familie

Johanna Parthum ist am Sonntag 102 Jahre alt geworden. Sie wohnt im Altenpflegeheim in Trünzig.

Ihren 102. Geburtstag hat Johanna Parthum am Sonntag gefeiert. Die Seniorin lebt seit drei Jahren im Altenpflegeheim Haus „Elisabeth“ im Langenbernsdorfer Ortsteil Trünzig. Geboren ist sie in Langenhessen und hat dort lange Zeit gewohnt. Ihr Mann Gerhard Parthum war von 1963 bis 1987 Bürgermeister in Langenhessen. „Meine Oma ist geistig...