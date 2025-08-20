Ärztemangel im Landkreis Zwickau: Was wenn Geld allein nicht hilft?

Werdau
Nirgends im Landkreis Zwickau ist die ambulante Versorgung so schlecht wie in Werdau. Mit zusätzlichem Geld versucht die Kassenärztliche Vereinigung, Hausärzte in die Region zu locken. Doch das reicht nicht.
Hier fehlt ein Kinderarzt, da ein Hausarzt, fast überall ein Augenarzt - fast überall im Landkreis Zwickau klagen Bewohner. Um dem Bedarf nachzukommen bieten einige Ärzte inzwischen Videosprechstunden an. Aber Telemedizin ist für den Fraureuther Internisten Michael Höhne keine Alternative. Er lehnt das kategorisch ab. „In Behandeln steckt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.