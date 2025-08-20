Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Ärztemangel im Landkreis Zwickau: Was wenn Geld allein nicht hilft?

Patienten finden im Landkreis Zwickau nicht genügend Hausärzte. In einer Region ist jede dritte Stelle unbesetzt.
Patienten finden im Landkreis Zwickau nicht genügend Hausärzte. In einer Region ist jede dritte Stelle unbesetzt. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Patienten finden im Landkreis Zwickau nicht genügend Hausärzte. In einer Region ist jede dritte Stelle unbesetzt.
Patienten finden im Landkreis Zwickau nicht genügend Hausärzte. In einer Region ist jede dritte Stelle unbesetzt. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Werdau
Ärztemangel im Landkreis Zwickau: Was wenn Geld allein nicht hilft?
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nirgends im Landkreis Zwickau ist die ambulante Versorgung so schlecht wie in Werdau. Mit zusätzlichem Geld versucht die Kassenärztliche Vereinigung, Hausärzte in die Region zu locken. Doch das reicht nicht.

Hier fehlt ein Kinderarzt, da ein Hausarzt, fast überall ein Augenarzt - fast überall im Landkreis Zwickau klagen Bewohner. Um dem Bedarf nachzukommen bieten einige Ärzte inzwischen Videosprechstunden an. Aber Telemedizin ist für den Fraureuther Internisten Michael Höhne keine Alternative. Er lehnt das kategorisch ab. „In Behandeln steckt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
7 min.
Bald immer zuerst zum Hausarzt: Sachsens Hausärztechef erklärt, was sich für Patienten ändern soll
Erste Anlaufstelle Hausarzt: Dr. Torben Ostendorf in seiner Praxis in Leipzig.
Wartezeiten auf Haus- oder Facharzttermine sind oft lang. Das geplante Primärarztsystem soll’s richten. Torben Ostendorf über Fehlversorgung, die neue Rolle des Hausarztes und Angst vor Veränderung
Katrin Saft
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
Von Katrin Saft
3 min.
22.07.2025
3 min.
Krankfeiern für einen Arzttermin
Meinung
Redakteur
Oft nur noch eingeschränkt erreichbar: der Hausarzt.
In „quicklebendig“, dem Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“, liefern wir nicht nur jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. In einer Umfrage holen wir jedes Mal auch die Patienten-Meinung zu aktuell-brisanten Gesundheitsthemen ein. Diesmal zu Arztsprechzeiten - mit bedenklichem Ergebnis.
Katrin Saft
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel