Hausarztmangel im Erzgebirge: Warum sich die Lage offenbar entspannt – aber trotzdem dramatisch bleibt

Marienberg
Aktuell fehlen im Erzgebirgskreis 54 Hausärzte. Um das Defizit abzubauen werden für die Region 31 Stellen, gefördert mit bis zu 100.000 Euro, angeboten. Doch erst drei davon sind besetzt.
Die Anzahl offener Hausarztstellen im Erzgebirgskreis geht stetig zurück, wenn auch langsam. Fehlten 2022 noch 70 Allgemeinmediziner in der Region so waren es 2024 nur noch 62. Aktuell meldet die Kassenärztliche Vereinigung 54 unbesetzte Hausarztstellen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.