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Elke und Robert Chudoba sind ab April in Stollberg tätig – sie als Kinderärztin, ihr Sohn als Allgemeinmediziner.
Elke und Robert Chudoba sind ab April in Stollberg tätig – sie als Kinderärztin, ihr Sohn als Allgemeinmediziner. Foto: Georg Dostmann
Der Zugang zur Praxis befindet sich oben an der Schillerstraße.
Der Zugang zur Praxis befindet sich oben an der Schillerstraße. Foto: Georg Dostmann
Während es den Zahlen nach bei der kinderärztliche Versorgung derzeit gut aussieht, fehlen im Raum Stollberg nach wie vor Hausärzte.
Während es den Zahlen nach bei der kinderärztliche Versorgung derzeit gut aussieht, fehlen im Raum Stollberg nach wie vor Hausärzte. Foto: Andrea Warnecke/dpa
Elke und Robert Chudoba sind ab April in Stollberg tätig – sie als Kinderärztin, ihr Sohn als Allgemeinmediziner.
Elke und Robert Chudoba sind ab April in Stollberg tätig – sie als Kinderärztin, ihr Sohn als Allgemeinmediziner. Foto: Georg Dostmann
Der Zugang zur Praxis befindet sich oben an der Schillerstraße.
Der Zugang zur Praxis befindet sich oben an der Schillerstraße. Foto: Georg Dostmann
Während es den Zahlen nach bei der kinderärztliche Versorgung derzeit gut aussieht, fehlen im Raum Stollberg nach wie vor Hausärzte.
Während es den Zahlen nach bei der kinderärztliche Versorgung derzeit gut aussieht, fehlen im Raum Stollberg nach wie vor Hausärzte. Foto: Andrea Warnecke/dpa
Stollberg
Ärzte neu in Stollberg: Mutter und Sohn eröffnen Gemeinschaftspraxis
Redakteur
Von Michael Urbach
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Elke Chudoba zieht mit ihrer Kinderarztpraxis von Oelsnitz nach Stollberg. Der Wechsel ermöglicht es, dass ihr Sohn Robert als Allgemeinmediziner einsteigt – in einem besonders unterversorgten Gebiet.

Eine neue Gemeinschaftspraxis eröffnet im April in Stollberg: Mutter und Sohn – Elke und Robert Chudoba – arbeiten künftig gemeinsam in der Schillerstraße 4. Während die Kinderärztin viele Jahre in Oelsnitz praktizierte, wagt der junge Allgemeinmediziner nach seiner Tätigkeit als Klinikarzt nun den Schritt in die ambulante...
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