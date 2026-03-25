Ärzte neu in Stollberg: Mutter und Sohn eröffnen Gemeinschaftspraxis

Elke Chudoba zieht mit ihrer Kinderarztpraxis von Oelsnitz nach Stollberg. Der Wechsel ermöglicht es, dass ihr Sohn Robert als Allgemeinmediziner einsteigt – in einem besonders unterversorgten Gebiet.

Eine neue Gemeinschaftspraxis eröffnet im April in Stollberg: Mutter und Sohn – Elke und Robert Chudoba – arbeiten künftig gemeinsam in der Schillerstraße 4. Während die Kinderärztin viele Jahre in Oelsnitz praktizierte, wagt der junge Allgemeinmediziner nach seiner Tätigkeit als Klinikarzt nun den Schritt in die ambulante... Eine neue Gemeinschaftspraxis eröffnet im April in Stollberg: Mutter und Sohn – Elke und Robert Chudoba – arbeiten künftig gemeinsam in der Schillerstraße 4. Während die Kinderärztin viele Jahre in Oelsnitz praktizierte, wagt der junge Allgemeinmediziner nach seiner Tätigkeit als Klinikarzt nun den Schritt in die ambulante...