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Überführen die Arztpraxis in neue Strukturen: MVZ-Managerin Julia Glagau (v. l.), die Mediziner Michael und Susanne Vorwergk sowie David Haase.
Überführen die Arztpraxis in neue Strukturen: MVZ-Managerin Julia Glagau (v. l.), die Mediziner Michael und Susanne Vorwergk sowie David Haase. Fotos: Sebastian Gollnow/dpa/Manuela Schneider
Die Praxisgemeinschaft befindet sich am Roßmarkt in Stollberg.
Die Praxisgemeinschaft befindet sich am Roßmarkt in Stollberg. Foto: Manuela Schneider
In der MVZ-Struktur können sich Ärzte stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren.
In der MVZ-Struktur können sich Ärzte stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Überführen die Arztpraxis in neue Strukturen: MVZ-Managerin Julia Glagau (v. l.), die Mediziner Michael und Susanne Vorwergk sowie David Haase.
Überführen die Arztpraxis in neue Strukturen: MVZ-Managerin Julia Glagau (v. l.), die Mediziner Michael und Susanne Vorwergk sowie David Haase. Fotos: Sebastian Gollnow/dpa/Manuela Schneider
Die Praxisgemeinschaft befindet sich am Roßmarkt in Stollberg.
Die Praxisgemeinschaft befindet sich am Roßmarkt in Stollberg. Foto: Manuela Schneider
In der MVZ-Struktur können sich Ärzte stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren.
In der MVZ-Struktur können sich Ärzte stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stollberg
Neuer Kinderarzt für Stollberg: Lange Suche nimmt glückliches Ende
Redakteur
Von Michael Urbach
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Fast zwei Jahre stand die 11.000-Einwohner-Stadt Stollberg ohne Kinderarzt da. Die Praxisgemeinschaft Vorwergk bemühte sich lange vergebens um eine Nachfolge – bis David Haase anrief. Eine strukturelle Veränderung ist für ihn entscheidend.

Die Praxisgemeinschaft Vorwergk ist für viele Familien in Stollberg seit Jahrzehnten eine feste Anlaufstelle. Susanne und Michael Vorwergk behandelten lange zusammen ihre Patienten – sie als Kinderärztin, er als Allgemeinmediziner. Mit ihrem Rückzug aus der kassenärztlichen Tätigkeit vor knapp zwei Jahren stand die rund 11.000 Einwohner...
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