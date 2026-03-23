Stollberg
Fast zwei Jahre stand die 11.000-Einwohner-Stadt Stollberg ohne Kinderarzt da. Die Praxisgemeinschaft Vorwergk bemühte sich lange vergebens um eine Nachfolge – bis David Haase anrief. Eine strukturelle Veränderung ist für ihn entscheidend.
Die Praxisgemeinschaft Vorwergk ist für viele Familien in Stollberg seit Jahrzehnten eine feste Anlaufstelle. Susanne und Michael Vorwergk behandelten lange zusammen ihre Patienten – sie als Kinderärztin, er als Allgemeinmediziner. Mit ihrem Rückzug aus der kassenärztlichen Tätigkeit vor knapp zwei Jahren stand die rund 11.000 Einwohner...
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