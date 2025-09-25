Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Altes Haus soll neuem A-4-Anschluss weichen: Crimmitschau verliert ein Stück Geschichte

Die einstige Musikschule soll wegen des Baus der neuen A-4-Anschlussstelle abgerissen werden.
Die einstige Musikschule soll wegen des Baus der neuen A-4-Anschlussstelle abgerissen werden.
Werdau
Altes Haus soll neuem A-4-Anschluss weichen: Crimmitschau verliert ein Stück Geschichte
Von Jochen Walther
Der Waldsachsener Weg soll breiter werden. Das Haus, einst auch Färberei, steht im Weg. Die Stadt verhandelt mit der Besitzerin – eine Bodenerkundung läuft vorab.

Die Abrissbagger stehen noch nicht bereit – doch ihr Ziel ist klar: Ein altes und nicht unbekanntes Haus am Rande von Crimmitschau soll verschwinden, weil es der neuen A-4-Autobahnanschlussstelle im Weg steht. Noch wird über Trassenverläufe gerungen, doch ein Gebäude muss in jedem Fall weichen – die frühere Musikschule am Waldsachsener Weg...
