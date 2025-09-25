Altes Haus soll neuem A-4-Anschluss weichen: Crimmitschau verliert ein Stück Geschichte

Werdau
Der Waldsachsener Weg soll breiter werden. Das Haus, einst auch Färberei, steht im Weg. Die Stadt verhandelt mit der Besitzerin – eine Bodenerkundung läuft vorab.
Die Abrissbagger stehen noch nicht bereit – doch ihr Ziel ist klar: Ein altes und nicht unbekanntes Haus am Rande von Crimmitschau soll verschwinden, weil es der neuen A-4-Autobahnanschlussstelle im Weg steht. Noch wird über Trassenverläufe gerungen, doch ein Gebäude muss in jedem Fall weichen – die frühere Musikschule am Waldsachsener Weg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.