Angriff auf Huskies-Fanbusse in Crimmitschau: Eispiraten-Chef beginnt mit Aufarbeitung und spricht von „Vollidioten“

Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten stehen im Austausch mit der Polizei und dem Club aus Hessen. Jörg Buschmann kündigt an: „Wir werden die Zügel anziehen müssen.“

Deutliche Worte findet Jörg Buschmann zum Vorfall nach dem Eishockey-Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies. Zwischen 10 und 15 dunkel gekleidete und zum Teil vermummte Personen sollen am Sonntagabend an den Gäste-Fanbussen für Ärger gesorgt haben. Der Huskies-Fanbeauftragte spricht sogar von einer Sachbeschädigung...