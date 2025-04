Asiatisches Flair: „Tam Tam“ bringt Gastronomie ins Werdauer Bahnhofsviertel

Nach Jahren des Leerstands öffnet ein neues Restaurant an der Bahnhofstraße. Die Besitzerin sieht in der Kleinstadt großes Potenzial. Ihre Geschichte ist ebenso spannend wie die Speisekarte.

An der Bahnhofstraße in Werdau werden wieder Gäste bewirtet. Lange Zeit gab es dort weder eine Gaststätte noch einen Imbiss. Das will die Eigentümerin des asiatischen Restaurants mit dem Namen „Tam Tam“ ändern, das am Wochenende öffnete. „Tam ist mein Familienname“, sagt Inhaberin Mai Thanh Tam, die das komplette Haus inklusive...