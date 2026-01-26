Aus Kostengründen: Werdau streicht wenig genutzte Wege aus dem Winterdienst

Werdau
Vor herrenlosen Grundstücken in der Innenstadt lässt die Kommune räumen und streuen. Dafür werden zum Beispiel Parkanlagen nicht geräumt.
Die Stadt Werdau muss in der Wintersaison erneut aus Sicherheitsgründen vor herrenlosen Grundstücken und Gebäuden in der Innenstadt Schnee und Eis beräumen lassen. Zur Absicherung der Kosten seien Wege aus dem Winterdienst herausgenommen worden, die selten benutzt werden, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL).
