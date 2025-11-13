Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Blankenhain hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen.
In Blankenhain hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen. Bild: Symbolfoto: Benjamin Nolte
Werdau
Auto prallt in Blankenhain gegen einen Mast und überschlägt sich
Redakteur
Von Annegret Riedel
Polizisten bemerken beim 64-jährigen Fahrer eine Alkoholfahne.

Blankenhain.

Gegen einen Leitpfosten und einen hölzernen Telefonmast ist am Mittwochmittag ein 64-jähriger Autofahrer im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain gekracht. Der Mann kam mit seinem Pkw von der Straße Am Koberbach ab. Sein Auto überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Telefonmast brach ab. „Zeugen halfen dem leichtverletzten Mann aus seinem Fahrzeug“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Ein Test ergab 0,76 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Auto ist Schrott. Der Gesamtschaden summiert sich laut Polizei auf rund 7000 Euro. (rdl)

