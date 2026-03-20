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Ein Autofahrer hat in Werdau vergeblich versucht, der Polizei zu entkommen.
Ein Autofahrer hat in Werdau vergeblich versucht, der Polizei zu entkommen. Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Ein Autofahrer hat in Werdau vergeblich versucht, der Polizei zu entkommen.
Ein Autofahrer hat in Werdau vergeblich versucht, der Polizei zu entkommen. Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Werdau
Autofahrer flieht waghalsig in Werdau vor der Polizei
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Ein 58-Jähriger lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Letztendlich ließ er den Wagen stehen und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Vergeblich.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag, 19. März, in Werdau die Flucht vor einer Verkehrskontrolle ergriffen. Nicht ohne Grund, wie sich später zeigte. Darüber berichtete die Polizei. Die Beamten wollten den Volkswagen auf der Johannisstraße anhalten. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Untere Holzstraße fort und fuhr dann waghalsig,...
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