Automat in Crimmitschau gesprengt

Werdau
In der Nacht der Zeitumstellung hat es heftig geknallt. Die Polizei sucht Zeugen.
In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.30 Uhr, sind Anwohner der Leipziger Straße in Crimmitschau von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen worden: Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro, zum Stehlschaden gibt es noch keine Auskunft. Die Attacke reiht sich ein in eine Serie...
