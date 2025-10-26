Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Leipziger Straße in Crimmitschau gerufen.
In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Leipziger Straße in Crimmitschau gerufen. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Leipziger Straße in Crimmitschau gerufen.
In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Leipziger Straße in Crimmitschau gerufen. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
Werdau
Automat in Crimmitschau gesprengt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht der Zeitumstellung hat es heftig geknallt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1.30 Uhr, sind Anwohner der Leipziger Straße in Crimmitschau von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen worden: Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro, zum Stehlschaden gibt es noch keine Auskunft. Die Attacke reiht sich ein in eine Serie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
22.10.2025
1 min.
Zeugensuche in Crimmitschau: Scheiben von Audi eingeschlagen, Kamera geklaut
In Crimmitschau wurde ein Pkw attackiert. Die Polizei ermittelt.
In Crimmitschau wurde ein geparkter Audi A3 aufgebrochen. Unbekannte schlugen Scheiben ein und stahlen eine Kamera. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Jakob Nützler
16.10.2025
1 min.
Kupferne Fensterbretter von Zwickauer Schule gestohlen
Ziel der Diebe war die Pestalozzischule in Zwickau.
Die Polizei sucht Zeugen.
Bernd Appel
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
Mehr Artikel