Regionale Nachrichten und News
  • B 175 in Werdau stadteinwärts gesperrt: Zwei Wochen Umleitung für Pendler

In dem Bereich beginnen am Montag Sanierungsarbeiten. Der Abzweig Königswalde ist dicht.
Werdau
B 175 in Werdau stadteinwärts gesperrt: Zwei Wochen Umleitung für Pendler
Redakteur
Von Jochen Walther
Wegen Fahrbahnsanierung wird die B 175 zur Einbahnstraße: In Richtung Zwickau ist sie frei, der Abzweig Königswalde aber komplett dicht. Pendler müssen Umwege fahren.

Autofahrer in Werdau müssen sich auf Behinderungen einstellen: Ab Montag wird ein zentraler Abschnitt der B 175 stadteinwärts gesperrt. Pendler müssen für fast zwei Wochen mehr Zeit einplanen. Wegen einer Deckensanierung lässt der Kreis die B 175 vom 3. bis 14. November zwischen den Abzweigen Königswalde und Zwickauer Straße (Freie Schule)...
