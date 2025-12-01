Bau der Bahnbrücke in Crimmitschau: Anwohner müssen mit Nachtlärm rechnen

An der Bahnstrecke Crimmitschau–Gößnitz wird gebaut: Im Dezember laufen Nachtarbeiten. Und ab dem 20. Dezember legt die Bahn eine Feiertagspause ein.

Zwischen Crimmitschau und Gößnitz gehen die Arbeiten an der Bahnstrecke voran. Anwohner müssen sich jedoch auf nächtliche Arbeiten einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird im Bereich der Breitscheidstraße eine neue Bahnbrücke errichtet. Zusätzlich entstehen eine Lärmschutz- und eine Stützwand. Die Hauptarbeiten finden montags bis...