  • Bergallee und Am Schloss: Gemeinde Neukirchen startet in Kürze Straßensanierung

Die Straße Am Schloss im Neukirchener Ortsteil Lauterbach wird in Kürze erneuert.
Die Straße Am Schloss im Neukirchener Ortsteil Lauterbach wird in Kürze erneuert. Bild: Roland Wagner
Die Straße Am Schloss im Neukirchener Ortsteil Lauterbach wird in Kürze erneuert.
Die Straße Am Schloss im Neukirchener Ortsteil Lauterbach wird in Kürze erneuert. Bild: Roland Wagner
Werdau
Bergallee und Am Schloss: Gemeinde Neukirchen startet in Kürze Straßensanierung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an eine Reinsdorfer Firma vergeben. Ein Schritt, der auch die Attraktivität eines wachsenden Wohngebiets stärkt und gezielt junge Familien anspricht.

Zwei Straßenabschnitte in der Gemeinde Neukirchen werden noch dieses Jahr erneuert. Der Gemeinderat hat dafür eine Baufirma in die Spur geschickt – ein Schritt, der vor allem Familien im Eigenheimstandort Bergallee zugutekommt. Im Ortsteil Lauterbach rücken die Bagger in Kürze an: Die Straße Am Schloss wird instandgesetzt. Parallel dazu...
