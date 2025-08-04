Bergallee und Am Schloss: Gemeinde Neukirchen startet in Kürze Straßensanierung

Werdau
Der Gemeinderat hat die Arbeiten an eine Reinsdorfer Firma vergeben. Ein Schritt, der auch die Attraktivität eines wachsenden Wohngebiets stärkt und gezielt junge Familien anspricht.
Zwei Straßenabschnitte in der Gemeinde Neukirchen werden noch dieses Jahr erneuert. Der Gemeinderat hat dafür eine Baufirma in die Spur geschickt – ein Schritt, der vor allem Familien im Eigenheimstandort Bergallee zugutekommt. Im Ortsteil Lauterbach rücken die Bagger in Kürze an: Die Straße Am Schloss wird instandgesetzt. Parallel dazu...
