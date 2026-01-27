MENÜ
  • Bessere Bedingungen für Schul- und Vereinssport: Welche Millionenprojekte Crimmitschau auf den Weg bringt

Vereinschef Marcel Walther (l.) und Sebastian Simon von der Nachwuchsabteilung in Frankenhausen.
Vereinschef Marcel Walther (l.) und Sebastian Simon von der Nachwuchsabteilung in Frankenhausen. Bild: Köhler
Das neue Vereinsheim am Frankenhausener Sportplatz punktet mit Funktionalität.
Das neue Vereinsheim am Frankenhausener Sportplatz punktet mit Funktionalität. Bild: Scheibel/Stadtverwaltung
So soll der Sportplatz an der Sahnschule nach der Sanierung aussehen.
So soll der Sportplatz an der Sahnschule nach der Sanierung aussehen. Bild: Scheibel/Stadtverwaltung
Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sport verbindet: Die Pleißestadt will ihre Sportstätten weiter modernisieren – für Unterricht, Training und Freizeit. Was den Kindern nützt, stärkt auch das Leben in der Kommune.

Wo heute noch Wasserlachen auf brüchigem Belag stehen und der Wind durch zugige Kabinen pfeift, könnten bald moderne Sportanlagen entstehen. Zwei Orte in Crimmitschau – der Sportplatz der Sahnschule und das Stadiongebäude in Frankenhausen – stehen vor einem möglichen Neustart. Die Pläne liegen auf dem Tisch, die Förderanträge sind...
